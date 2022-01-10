شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى والمركز الإقليمى للإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمركز الإقليمي للإسعاف، وذلك فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ مساء أمس الأحد، للمشاركة في منتدى شباب العالم 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمئن على حالة الاستعداد والتأهب التام، واطمئن على انتظام عمل الفريق الطبي، كما اطمأن على جاهزية قسم العزل بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع أرصدة أدوية الطوارئ، وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائله ومشتقاته، كما قام بالمرور على الأقسام الداخلية ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، واطلع على سجلات الدخول.

وتابع أن الوزير خلال زيارته للمركز الإقليمي للإسعاف بمدينة شرم الشيخ، تفقد غرفة العمليات وألية تلقي البلاغات، وراجع عدد سيارات الإسعاف وتجهيزاتها، وزمن الاستجابة للبلاغات، كما اطلع على خطة تمركز السيارات وخارطة تحركها.