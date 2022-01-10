شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وائل الإبراشي .. قدم تليفزيون" الخليج 365" قبل قليل بثا مباشرا من أمام مقبرة الإعلامى وائل الإبراشى، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتششيع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد.