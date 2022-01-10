أخبار مصر

وائل الإبراشي .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي .. بث مباشر من أمام مقبرة الإعلامى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وائل الإبراشي .. قدم تليفزيون" الخليج 365" قبل قليل بثا مباشرا من أمام مقبرة الإعلامى وائل الإبراشى، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس عن عمر ناهز 58 عاما.

 

 

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

 

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

 

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتششيع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد.

 

 

5d901d68-9731-4046-8af1-451c9f1860f8

 

 

6f50d26a-91ab-4807-9539-9bc84bff7cd1

 

 

18b95fea-523b-495e-b2aa-ea10913ab190

 

 

64004134-3620-494f-8cb2-b4fb3cd96040

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا