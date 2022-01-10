شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى فى ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.2% عن شهر نوفمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2021 مقارنة بشهـر نوفمبر 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%). ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%). ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (9.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.9%). • ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (14.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.6%). • ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.5%). • ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (7.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (5.9%). • ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%). ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.7%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.0%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (5.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (3.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (5.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (3.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (6.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (5.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (11.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (11.6%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (6.8%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.7%).