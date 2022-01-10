شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مشروع النمو الأخضر × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- يعد مشروع النمو الأخضر أحد المشروعات الخاصة بإدارة المخلفات الصناعية.
2- يسعى المشروع لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
3- يهدف المشروع لاستيعاب 2.5 مليون عامل .
4- يسعى المشروع إلى الحد من المخاطر الصحية والأضرار البيئية التى تسببها عمليات التخلص من تلك المخلفات.
5- يستهدف المشروع تقليل مساحات الأراضى المستخدمة كمدافن للمخلفات والنفايات.
6- المخلفات الصناعية تمثل 22% من إجمالى المخلفات، أى بطاقة حوالى 10 ملايين طن.
7- 2% فقط من المخلفات الصناعية يصلح تحويلها لموارد مثمرة.
8- تم إعداد دراسات للسياسات واللوائح التى تتيح تبادل المخلفات الصناعية بشكل منتظم.
9- يعمل المشروع على رفع الوعى وبناء القدرات البشرية العاملة فى هذا المجال من جميع الجهات المعنية.
10-تم إعداد أكثر من 50 دراسة جدوى لعدد من المشروعات لضخ مزيد من الاستثمارات.