شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم.. العمل على إنشاء 14 ألف فصل والان مع تفاصيل الخبر
ـ العمل على إنشاء 14 ألف فصل.
ـ صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة.
ـ لخفض معدلات كثافة الفصول.
ـ إنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية.
ـ خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.
ـ زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال.
ـ إحلال المدارس غير الصالحة.
ـ متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة.
ـ تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.
ـ بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني.
ـ التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات.
ـ متابعة البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين ومحو الأمية.
ـ تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى.
ـ إمدادها بحقائب للتجارب العلمية.
ـ إعداد أفلام توعوية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم.
ـ إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة.
ـ رفع الوعي البيئى بهذه القرى.
ـ إعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طلاب المدارس.