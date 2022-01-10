شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم.. العمل على إنشاء 14 ألف فصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطتها ضمن جهود مبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، نرصدها فى التقرير التالى.

ـ العمل على إنشاء 14 ألف فصل.

ـ صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة.

ـ لخفض معدلات كثافة الفصول.

ـ إنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية.

ـ خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

ـ زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال.

ـ إحلال المدارس غير الصالحة.

ـ متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة.

ـ تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.

ـ بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني.

ـ التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات.

ـ متابعة البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين ومحو الأمية.

ـ تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى.

ـ إمدادها بحقائب للتجارب العلمية.

ـ إعداد أفلام توعوية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم.

ـ إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة.

ـ رفع الوعي البيئى بهذه القرى.

ـ إعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طلاب المدارس.