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تفاصيل مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم.. العمل على إنشاء 14 ألف فصل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطتها ضمن جهود مبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، نرصدها فى التقرير التالى.

 

 

ـ العمل على إنشاء 14 ألف فصل.

 

ـ  صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة.

 

ـ لخفض معدلات كثافة الفصول.

 

ـ إنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية.

 

ـ خدمة  المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

 

ـ زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال.

 

ـ إحلال المدارس غير الصالحة.

 

ـ متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة.

 

ـ تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.

 

ـ بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني.

 

ـ التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات.

 

ـ متابعة البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين ومحو الأمية.

 

ـ تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى.

 

ـ إمدادها بحقائب للتجارب العلمية.

 

ـ إعداد أفلام توعوية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم.

 

ـ إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة.

 

ـ رفع الوعي البيئى بهذه القرى.

 

ـ إعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طلاب المدارس.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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