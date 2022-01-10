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ماذا تعرف عن مشروع النمو الاخضر × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة مشروعا تحت عنوان "النمو الأخضر" ، وهو مشروع مرتبط بإدارة المخلفات الصناعية، والحد من الآثار والمخاطر البيئية الناتجة عن الصناعات وخاصة الصناعات الكثيفة، فى هذا التقرير نرصد 10  معلومات عن مشروع النمو الأخضر.

 

1- يعد مشروع النمو الأخضر أحد المشروعات الخاصة بإدارة المخلفات الصناعية.

 

2- يسعى المشروع لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

 

3-  يهدف المشروع لاستيعاب 2.5 مليون عامل .

 

4- يسعى المشروع إلى الحد من المخاطر الصحية والأضرار البيئية التى تسببها عمليات التخلص من تلك المخلفات.

 

5- يستهدف المشروع  تقليل مساحات الأراضى المستخدمة كمدافن للمخلفات والنفايات.

 

 6- المخلفات الصناعية تمثل 22% من إجمالى المخلفات، أى  بطاقة حوالى  10 ملايين طن.

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 ‏7- 2%  فقط من المخلفات الصناعية يصلح تحويلها لموارد مثمرة.

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 ‏8- تم إعداد دراسات للسياسات واللوائح التى تتيح تبادل المخلفات الصناعية بشكل منتظم.

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 ‏ 9- يعمل المشروع على رفع الوعى وبناء القدرات البشرية العاملة فى هذا المجال من جميع الجهات المعنية.

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 ‏ 10-تم إعداد أكثر من 50 دراسة جدوى لعدد من المشروعات لضخ مزيد من الاستثمارات.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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