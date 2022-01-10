شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام.. اعرف الضوابط وشكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسي الأول.

- الامتحان مقالي ورقى يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل ٣٠٪؜ ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

- طلاب المنازل يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية، والطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

- الهدف الرئيسي من هذه التقييمات، وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجدي وتستهدف التقييمات قياس فهم مخرجات التعلم كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.

- أسئلة الامتحان متنوعة تشمل الاختيار من متعدد والمقالية.

ـ الأسئلة تشمل ما تم تدريسه من مقررات خلال الفصل الدراسى الأول.

ـ الهدف الرئيسي من التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد.

ـ تهدف الأسئلة إلى قياس فهم مخرجات التعلم وتعتبر تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.

ـ أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

ـ بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

ـ تعقد امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

ـ سيكون الامتحان أوبن بوك دون السماح باصطحاب الكتب الورقية إلى الامتحان.

ـ تتوافر الكتب الرقمية على التابلت وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.

ـ سيتم إجراء امتحانات المواد خارج المجموع ورقياً، والتي يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.