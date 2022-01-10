شكرا لقرائتكم خبر عن لو ركنت سيارتك بهذه الأماكن ستدفع غرامة 500 جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ إدارات الساحات والمواقف بأحياء الجيزة حملات لرصد الانتظار الخاطئ للسيارات والتي تعتبرها تعديا على الطريق العام والتسبب في غلق الطريق، ويعرض الخليج 365 المخالفات التي تعرض قائدى السيارات لدفع غرامة 500 جنيه بسبب الانتظار في الممنوع.

ـ الانتظار بجانب الجزيرة الوسطى للشوارع.

ـ الدراجات البخارية التي تركن أعلى الرصيف ستتعرض للغرامة.

ـ الانتظار بالمحاور الرئيسية والمحاور الجديدة بالجيزة.

ـ الانتظار أعلى الرصيف.

ـ الوقوف بالشوارع البديلة لشارع الهرم بعد غلقه.