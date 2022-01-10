تعرف على دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بالمنيا

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بالمنيا أحد الأديرة الأثرية بالكنيسة الأرثوذكسية. ، ويقــع الديــر بقــرب النهايــة الشــمالية لــوادي المويلــح، ويحيــط به مــن الجهــة الشــرقية والشــمالية جبــل القلمــون الــذي يبلــغ ارتفاعــه حوالــي مائــة وثمانيــن متــراً فــوق ســطح البحــر ومــن الجهــة الغربيــة جبــل الغاليــون. ويمكــن الوصــول إلــى الديــر مــن طريــق مصــر أســيوط الصحــراوي الغربــي الاتجــاه جنوبًــا حتــى علامــة الكيلــو 283 أســيوط ثــم الاتجــاه غربًــا مســافة 25 كيلــو متــرا حتــى بوابــة الديــر. قديسو الدير: الشهيدان بانين وبانو – القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف – القديس الأنبا يسطس تلميذ الأنبا صموئيل – القديس الأنبا أبوللو تلميذ الأنبا صموئيل – الأنبا استفانوس الأسقف تلميذ الأنبا صموئيل – الأنبا غاليون السائح – الأنبا استفانوس السائح – الأنبا ميصائيل السائح – القديسة السائحة في برية القلمون كنائس الدير: كنيسة الأنبا صموئيل بالحصن – كنيسة السيدة العذراء مريم – كنيسة الأنبا ميصائيل السائح – مغارة وكنيسة الأنبا صموئيل المعترف – كنيسة الملاك غبريال بالحصن – كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمنارة – كنيسة الانبا غاليون السائح – كنيسة الشهداء – كنيسة السواح – كنيسة العذراء والأنبا صموئيل – كنيسة مارمرقس بجوار مغارة الأنبا صموئيل. رئيس الدير: الأنبا باسيليوس وكان الديــر قبــل مجــيء الأنبــا صموئيــل إليــه يُعــرَف بديــر الســيدة العــذراء بجبــل القلمــون. ومن رهبان الدير: قداســة البابــا غبريــال الخامــس الـــ 88.