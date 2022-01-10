شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز جلسات المنتدى:

جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها

التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"

مستقبل الرعاية الصحية والسلوكية والنفسية فى عالم ما بعد كورونا

استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر

مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي

السلم والأمن العالمى وإعادة الإعمار

إعلاء القيم الإنسانية وصناعة الفن والإبداع

بناء عالم آمن وشامل للمرأة

نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان