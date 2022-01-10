شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. توفير 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا فى الأسواق نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الأكاديمية الوطنية للتدريب: منتدى شباب العالم نال مكانة يستحقها عالميا

دار الإفتاء: الشماتة فى الموت خلق مذموم مخالف لسنة الرسول

وسائل الإعلام الدولى تسلط الضوء على النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

مصرع 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق مبنى سكنى بنيويورك

الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية غدا الاثنين في شرم الشيخ

وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى بعد معاناته مع فيروس كورونا

مستشار الرئيس للصحة: نجحنا فى خفض إصابات كورونا وأتوقع تحورات أخرى الأيام المقبلة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: توفير 3 أدوية لعلاج الفيروس في الأسواق بنهاية يناير

مسئولة أممية لـ"الخليج 365": منتدى شباب العالم منصة مهمة تناقش قضايا تهم الشباب

الإمام الأكبر: الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة فى مجال التعليم

الصحة تخصص عيادتين مجهزتين بمقر منتدى شباب العالم لاستقبال أى حالة طارئة

الصحة تكشف ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

التضامن: الخط الساخن لمكافحة الإدمان تلقى 9977 اتصالا من موظفين لبدء العلاج

تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر

مدبولى: توجيهات رئاسية بالتوسع فى الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

الصحة: فحص 900 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى

إعدام لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملات على المحال بالجيزة

التخطيط تكشف تفاصيل تطبيق الفحص الفني المتنقل للسيارات

وزير الأوقاف: رسالة العلماء البيان لا الهداية ولا الحساب فأمرهما إلى الله وحده