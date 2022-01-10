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وزير الكهرباء: المنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية تقضى على كل أبواب الفساد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن التحول الرقمى بالوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية يهدف فى المقام الأول إلى القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن والموظف، علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية ياتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة و يسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتابع شاكر، أنه تم الانتهاء من تفعيل بعض خدمات المنصة الالكترونيه مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية و تركيب  العداد القانونى ، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق و الرسوم المالية و كافة الإجراءات إلكترونيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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