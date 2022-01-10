​​منتدى شباب العالم: تعاون مع "بي جروب" لاستخدام تقنيات التأمين الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

حرص "منتدى شباب العالم" على اتباع كافة ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، حماية لصحة المشاركين في أعمال وفعاليات المنتدى وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعاون المنتدى مع شركة "بي جروب" (BEE GROUP) المتخصصة في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي.

ووضع المنتدى مجموعة من الإرشادات الطبية والتقنيات المبتكرة دولية في جميع أنحاء العالم، لضمان المشاركة الآمنة لجميع الحاضرين لأعمال المنتدى، الذين يبلغ عددهم حوالي 18 ألف مشاركة و500 متحدث، باعتبار أن صحة وسلامة الحاضرين تعد أمرا بالغ الأهمية في ظل الظرف الوبائي العالمي المتعلق بفيروس كورونا.

وتعاون "منتدى شباب العالم" مع شركة (BEE GROUP)، والتي تعتبر أولى الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام 2020، وهي شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للأحداث على المستويين الإقليمي والدولي والمؤتمرات والمنشآت.

وشملت خطة التأمين الطبي للمنتدى، تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدى، فضلا عن المطارات والفنادق، وكذا وسائل النقل من خلال 3 محاور رئيسية تقوم على التعقيم الشامل للأسطح ومقابض الأبواب والأزرار وغيرها، باستخدام ملصقات مطهرة تستخدم تقنية متقدمة للقضاء على 9ر99% من الفيروسات والجراثيم.

كما تضمنت الخطة تعقيم الهواء باستخدام أجهزة متخصصة داخل قاعات المؤتمرات الرئيسية وغرف الندوات اليومية، لإزالة الروائح والسموم المنتشرة، إلى جانب استخدام آلات التبخير لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيا الضباب المعتمدة في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدولية.

وتضمنت الخطة استخدام "الروبوتات" لضمان عامل الكفاءة في عمليات التطهير والتعقيم بحيث تستخدم الموجات فوق البنفسجية، والتي تم تعديلها لتكون آمنة على الأشخاص عبر تعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، وتقديم تقارير التعقيم بشكل دوري وإخطار اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

كما تم اعتماد "الروبوتات التفاعلية"، والتي تتفاعل مع الوفود، وتقدم لهم المعلومات المطلوبة، إلى جانب مراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين، بالإضافة إلى "روبوتات الخدمة" التي تتحرك بصورة مستمرة في كافة أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

وشمل المحور الثالث "تعزيز المناعة للمشاركين" عبر توزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، تحتوي على أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة معتمدة على أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر، من ضمنها الفيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي والتأمين ضد الفيروسات، ومعززات الأوكسجين لاستخدامها عند الحاجة، وأكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد على تحمل اختلافات الطقس في مدينة شرم الشيخ، إلى جانب مطهرات تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وتضم مجموعة (بي جروب) شركات مصرية ذات نشاط دولي في أكثر من 16 دولة، من ضمنها: الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وتأسست المجموعة عام 2016، ونمت بشكل تدريجي لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مصر، وتشارك المجموعة في العديد من المشاريع الحكومية التنموية الكبرى، علي رأسها المشروع الوطني "حياه كريمة".

وتتألف المجموعة من 5 شركات مستقلة تقوم بتنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، مثل: المقاولات والإنشاءات، وتجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وتصنيع وتصديرالمنسوجات القطنية لإعادة إحياء القطن المصري، وتوريد المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلي نشاطات أخرى مثل الإنتاج الفني.

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