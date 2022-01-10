وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمناقشة محاور الخطة الأمنية لتأمين منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم (2022) في نسخته الرابعة، والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجاري) بمدينة شرم الشيخ.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مُشددا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

كما قام وزير الداخلية بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.