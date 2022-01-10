"تجديد حبس محمد الأمين وتفاصيل حادث الأوسطي المروع".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

"تعالى أجيبلك حاجة حلوة".. كيف سقطت المتهمة بخطف وسرقة الأطفال بالجيزة؟

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155868

4 وقائع ناجحة لسيدة لديها معلومات جنائية ظنت معها أن كشفها ضربًا من ضروب الخيال. راحت تنجز مهمتها الخامسة كما اعتادت لتجد الشرطة في انتظارها.

فتاة تتهم خطيبها السابق بابتزازها بصور فاضحة.. والأمن يكشف مفاجأة

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155768

كشفت مصادر أمنية مسؤولة حقيقة ما تم تداوله حول تعرض فتاة للابتزاز على يد خطيبها السابق بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة لـ12 يناير

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155621

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 12 يناير؛ لسماع الشهود.

بتهمة هتك عرض فتيات.. تجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين 15 يومًا

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155600

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم محمد الأمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر.

"نزيف الأسفلت لا يتوقف".. أشلاء 28 جثة في 1440 دقيقة

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155548

على مدار الساعات الماضية منذ صباح أمس السبت، شهدت عدد من الطرق في القاهرة والجيزة وأخرى بالمحافظات، عدة حوادث مروعة، تم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "مشاهد مأساوية"، والتي أسفرت عن مصرع 28 شخصًا، وإصابة 27 آخرين، بجانب الخسائر المادية.

بعد رفع اسمها من الممنوعين.. إسراء عبدالفتاح تترك الخصومة في تظلمها على منعها من السفر

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155476

قضت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بقبول ترك الخصومة المقدم من الصحفية إسراء عبدالفتاح في تظلمها على منعها من السفر.

"التنك انفجر من قوة الاصطدام".. مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري الأوسطي المروع

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/9/2155440

أعلن مصدر أمني، أن انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، تسبب في انفجار "تنك" البنزين الخاص بالسيارة.