شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: منتدى شباب العالم نال مكانة يستحقها عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن منتدى شباب العالم نال المكانة التي يستحقها عالميا، موضحة أن نجاحات منتدى شباب العالم المتوالية في نسخته السابقة دفعت الأمم المتحدة لاعتماده.

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن سبب نجاح منتدى شباب العالم في نسخته السابقة إيمان القائمين عليه بالفكرة والشغف.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن أجندة منتدى شباب العالم أفردت مساحة كبيرة لمبادرة حياة كريمة كونها غير مسبوقة ورائدة في العالم ، لافتة إلى أن مصر لديها من الإمكانيات والإجراءات الاحترازية ومعايير الأمان ما يوفر الحماية للمشاركين في المنتدى من فيروس كورونا.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: اعتمدنا على إمكانيات مصرية خالصة ولم نستعن ببيوت خبرة خارجية.