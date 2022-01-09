شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الدولى تسلط الضوء على النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام وسائل الإعلام الدولي بمنتدى شباب العالم الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ فى دورته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور بعض قادة وزعماء العالم ووفود وزارية رفيعة المستوى، ومشاركة الشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وأكدت هيئة الاستعلامات فى النشرة الصادرة عنها، أن انطلاق المنتدى يأتى بعد تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأن إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية، لتهيئة الأجواء الملائمة للنقاش والحوار بين شباب مصر والعالم، وطرح الرؤى لتحقيق التنمية على كل المستويات.

ولفتت الهيئة العامة للاستعلامات الى أنها أعدت تقريراً حول تناول الإعلام الدولي للمنتدى قبل انطلاق فعالياته غداً الاثنين 10 يناير 2022، مشيرة الى أن الإعلام العربي أبرز مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنتدى، كما تناول تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، خلال إحدى ورش العمل، بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابي دولي، ويمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وتابعت :"كما عرض لإعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الحالية،اهتم الإعلام الأفريقي بوصول الوفود المشاركة للمنتدى، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، في حين ركز الإعلام الأوروبي الناطق بالعربية على مشاركة وفد وزاري قطري رفيع المستوى للمرة الأولى في المنتدى، وأيضاً تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثري مؤقت عن "رحلة العائلة المقدسة" بمتحف شرم الشيخ على هامش أعمال المنتدى".