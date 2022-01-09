الإفتاء: اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية دعاءً ترحمت فيه على الموتى.

وقالت دار الإفتاء: "إنما نحن جنازات مؤجلة، ميت الغد يشيع ميت اليوم، فرحم الله من قضى نحبه، وأسبل ستره وعافيته على من بَقِي، اللهم إنا نسألك حياة القلب في الدنيا والثبات على الدين عند الموت".

وتابعت دار الإفتاء: "اللهم لا تفتنا واختم بالصالحات أعمالنا، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}".