محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف محاور 5 مناطق- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تتابع أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان اليوم، يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف طريق سقارة السياحي، ونسب الإنجاز به، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين، وذلك استعدادا لرصفة إلى جانب متابعة أعمال توسعة وإزالة التعديات بشارع عباس عناني، استكمالًا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدداً من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالي الجاري.

كما تابع المحافظ، أعمال إزالة التعديات والتوسعة وإنشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهة بمدينة الحوامدية تمهيدا لرصف وتطوير الطريق إلى جانب وضع طبقة الرصف الرابطة بشارع الجمهورية.

وتابع محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال وضع الطبقة السطحية من الأسفلت بشارع المدرسة الثانوي بالمدينة والشوارع الخلفية بمدينة الأحلام.

واطلع المحافظ، علي نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بحي العمرانية والتي شملت تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع صبحي المحامي واستئناف أعمال الرصف بشارع الهنيدي والانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشوارع السادات وعمر ابن أبي ربيعة في إطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من متفرعات شارع الأهرام.