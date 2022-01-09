مصدر بـ"مصر الطيران" يكشف حقيقة إلغاء خطة الدمج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نفى مصدر مسئول بشركة مصر للطيران إلغاء خطة دمج الشركات التي بدأت منذ فترة، وقال إن ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء خطة التقليص التي قررتها الشركة غير صحيح بالمرة، مضيفًا أن الشركة تسير وفقًا لخطتها الموضوعة سلفًا.

وأكد المصدر أن كل ماورد في تلك الأخبار عاري تمامًا من الصحة ولا أساس له، وأن مصر للطيران تحتفظ بحقها القانوني في الرد على ما نشر.

وتابع المصدر، أن الشركة تهيب بوسائل الإعلام الرجوع إلى المصادر الرسمية لتحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها.