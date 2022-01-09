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لميس الحديدي تنعى وائل الإبراشي: "آه على الوجع يا رفيق الدرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):


نعت الإعلامية لميس الحديدي، زميلها الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل مساء اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس .

وكتبت لميس عبر حسابها في "تويتر": "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل.. آه على الوجع يا رفيق الدرب.. ربنا يرحمك".

كشف الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته.

وقال عبدالحميد في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إن الإبراشي غادر المستشفى يوم 28 مارس من العام الماضي، ولم يدخل إلى المستشفى مجددًا من حينها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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