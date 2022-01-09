ضبط سجائر إلكترونية مع راكب أرميني قبل تهريبها بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة لتهريب كمية من السجائر الإلكترونية، أخفاها راكب أرميني الجنسية داخل حقائبه وعلى جسده، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة آير كايرو القادمة من أرمينيا، اشتبه أحمد أبوزيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب أرميني الجنسية، يحمل حقيبة كبيرة وهاندباج، نظرًا لكثرة الترد وقصر مدة السفر، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بآشعة X-RAY ، ليتلاحظ وجود أشياء غريبة داخل الحقائب، وتم تكليف خالد عبدالنعيم مأمور الجمارك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أسامة عبدالظاهر، مدير إدارة الأمن الجمركي، وتبين وجود 238 سيجارة إلكترونية مخبأة داخل الجاكت الذي يرتديه وحقيبتين صغيرتين الحجم يحملهما على الكتف أسفل الجاكت.

وقرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.