سد النهضة| عضو لجنة التفاوض: خضنا أكثر من 300 اجتماع حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة التفاوضية لسد النهضة، إن قضية السد لن تحل خلال عام أو حتى 5 أعوام، حيث إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى وقت ومجهود أكبر، مشيرًا إلى أن الفارق بين مصر وإثيوبيا هو أن القاهرة واحدة من أكبر الدول في إدارة الموارد المائية حتى الآن الإدارة بلغت 80% من مواردنا بينما أثيوبيا تتشبع بالموارد ولكن لا تجيد مواردها المالية.

وأوضح الظواهري، اليوم الأحد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة التفاوضية خاضت أكثر من 300 اجتماع، مع أكثر من 50 دولة.

وأشار إلى أن الفريق التفاوضي لم يتناقش حول حصة مصر المائية، مضيفًا أن قضية سد النهضة شيئ وحصة مصر المائية شيء أخر تمامًا.​