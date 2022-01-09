تقودها "سونيا".. سقوط شبكة دعارة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن ضباط مباحث الآداب من إسقاط شبكة دعارة تحت مسمى الزواج العرفي للسياح العرب تقودها "سونيا"، حاصلة على ليسانس حقوق بمقابل مادي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من العميد محمد حلمي مدير النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب بضبط كلا من "سونيا م." 44 سنة حاصلة على ليسانس حقوق من مركز دكرنس الدقهلية بحوزتها 2 هاتف محمول مبلغ مالي قدره 2550، ورقية محمد 22 سنة بدون عمل ومقيمة منشأة السلام بالدقهلية، بحوزتها هاتف محمول وكذا مبلغ مالي 3000 جنيه، و"ع. ا" 20 سنة بدون عمل من الدقهلية بحوزتها هاتف محمول بشارع عبدالعزيز آل سعود.

وتبين من التحريات قيام المتهمة الأولى "سونيا" بالتواصل مع الرجال واستقطابهم وخاصة الوافدين العرب والعرض عليهم الزواج العرفي محدد المدة من الثالثة "ر." والرابعة "ع" بمقابل مادي.

وأضافت التحريات قيام المتهم الثاني "م. أ" 37 سنة، حاصل على دبلوم تجاره ومقيم مركز دكرنس الدقهلية، بإحضار الفتيات وتوصيلهم للعرض على الرجال الراغبين بالمتعة بمقابل مادي.

وبمواجهتهم في المحضر برقم 112 جنح مصر القديمة لسنة 2022 اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.