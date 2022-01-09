"تعالى أجيبلك حاجة حلوة".. كيف سقطت المتهمة بخطف وسرقة الأطفال بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 وقائع ناجحة لسيدة لديها معلومات جنائية ظنت معها أن كشفها ضربًا من ضروب الخيال. راحت تنجز مهمتها الخامسة كما اعتادت لتجد الشرطة في انتظارها.

تعددت بلاغات سرقة أقراط ذهبية من الأطفال بمركز العياط ليشكل العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب فريق بحث ترأسه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين.

جهود البحث والتحري للرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط توصلت إلى أن سيدة في أواخر الثلاثينات مقيمة بدائرة قسم الجيزة، سبق اتهامها في قضية سرقة، ارتكبت 3 وقائع سرقة بالعياط وأخرى في البدرشين.

حسب تحريات النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط، تستدرج الثلاثينية الأطفال بحيلة واحدة دون تغيير "تعالى أجيبلك حاجة حلوة" مستغلة صغر سن ضحيتها، ومن ثم تستولي على قرطها الذهبي وتختفي عن الأنظار لأيام.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد الرائدان عادل طلبة وأحمد الملطاوي معاوني مباحث العياط، أكمنة أسفرت إحداه عن ضبط المشكو في حقها قبيل ارتكابها واقعة جديدة.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أقرت المتهمة بصحة التحريات وارتكابها 3 وقائع وأرشدت عن أماكن تصريفها للمسروقات وتم إعادتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.