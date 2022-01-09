ازدحام مروري أعلى الدائري بعد انقلاب سيارة محملة بالحجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة أعلى الطريق الدائري في حدوث حالة من الازدحام اتجاه المنيب القادم من التجمع، وعلى الفور تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب القادم من التجمع.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بحجارة متوسطة الحجم قادمة من مدينة 15 مايو اتجاه محافظة كفر الشيخ.

وتم غلق حارة "الحارة اليسرى الملاصقة للحاجز الخرساني" من أصل 3 حارات، لحين الانتهاء من رفع الأحجار واستعدال المقطورة وتواجدت خدمات مرورية لتحقيق سيولة بالحركة المرورية بباقي الحارات.