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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى محور الأوتوستراد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينه نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة التي أظهرت أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر، تحديدًا أمام المجزر الآلي، فوجيء سائق الميكروباص بسيارة نقل مجهولة تقوم بقطع الطريق لأخذ الدوران ما أدى إلى اصطدامهم بها وإحداث التلفيات (فرت هاربة).

ونتج عن الحادث إصابة كل من "م. ع" 22 سنة، وبصحبته "أ. م" ٢٢ سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مبرة المعادي لإجراء الإسعافات الأولية (الحالة مستقرة) وتم تحرير محضر بالواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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