شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملات على المحال بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى الوراق وإدارات الطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية بالوراق حملات مكبرة على محلات الجزارة بحى الوراق لمراجعة اللحوم والتأكد من مدى سلامتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس واسفرت الحملة عن تمشيط المحال من المنتجات غير الصالحه للاستخدام الادمى سواء كانت لحوم أو كبدة مع تحرير 3 محاضر لمحلات مخالفة ومصادرة اللحوم غير المطابقه من قبل الطب البيطرى لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على الاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين .

وفى سياق متصل تمكنت محافظة الجيزة من رفع 550 طن تراكمات ومخلفات صلبة ورتش بقرى سقيل والكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المخلفات التى تم رفعها تراكمت على مدار سنوات وتم تكثيف المجهودات لرفعها بالكامل وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والرتش المتراكمة لما تعكسه من مظهر غير حضارى وللارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الشكل العام للطرق.