شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرب بالبحيرة يتفقد أعمال إنشاء تنفيذ خط مياه بمنطقة الحميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال إنشاء وتنفيذ خط مياه 6 بوصه بولي ايثيلين بمنطقة الحميات والموقف بمدينة دمنهور، حيث يربط الخط الطريق الزراعي بشارع النصر في حدود 600 متر.

وقال إن الخط الجديد يهدف لتحسين الضغوط بمناطق الموقف، الحميات، مساكن الموقف، عزبة الحبشي يمين وشمال الطريق الزراعي والتجمعات السكنية المجاورة للطريق.

قام رئيس شركة المياه، بتفقد أعمال التنفيذ والربط ووجه القائمين على العمل بإنهاء أعمال التنفيذ في موعد أقصاه باكر الاثنين 2022/1/10 والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة دمنهور لاستلام الشارع والقيام بأعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله

وأشاد نشأت بالعاملين بفرع دمنهور مدينة على التفانى في عملهم وسرعة الإنجاز ومواصلة العمل ليل نهار في هذه الأجواء القاسية، لافتا إلى جهود الدولة في سبيل توفير مياه الشرب النقية عالية الجودة.

وأشار نشأت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، يحظى باهتمام اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تحسين خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط وخدمات الصرف الصحي.