بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق شقة سكنية في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، دون وقوع إصابات بشرية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بمنطقة عين شمس.

على الفور جر الانتقال لمكان الواقعة، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني حول المكان لمنع امتداد النيران، مدعومة بسيارة إسعاف في حالة وجود أي إصابات بشرية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإجراء عملية التبريد، بعد الإطفاء، دون وقوع أي إصابات بشرية.