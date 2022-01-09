شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حياة البدو قديما فى "البيت الشتوى".. أكلات وعادات تراثية.. صور و فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المملكة العربية السعودية في الماضى بالكثير من العادات والأدوات الشعبية، التى حاولنا مشاهدتها عن قرب من خلال جولتنا داخل السوق الشعبية بمهرجان عبق الماضى في الرياض، وهو السوق الذى يمثل محاكاة للحياة قديما نجد والحجاز.

التقينا، داخل "عبق الماضى" حسن المرجان خبير بالتراث السعودى، والذى أشار إلى "البيت الشتوى" وأنه من أبرز مكونات حياة البدو قديما، فهو عبارة عن خيمة كبيرة مقسمة إلى غرف مفتوحة يتراوح عددها من غرفتين إلى أربع غرف، أحدها للجلوس وأخرى للمبيت وثالثة لطهو الطعام، ولابد أن يضعوا ما يعرف بالخيمة البيضاء وهى خاصة العرائس".

وتابع حسن المرجان : "يضم البيت الشتوى أدوات تراثية منها ما يعرف بـ"الصميل" وهو إناء كان يستخدم قديماً لخض حليب الماشية ليحوله إلى لبن يستخرج منه الزبد، إضافة إلى أدوات صنع القهوة السعودية الشعبية مشروب الترحيب بالضيوف، "المحماس" لتحميص حبيبات البن، و"النجر" لصحن الحبيبات بعد تحميصها، والدالة التي تصب منها القهوة .

















مأكولات شعبية شهيرة

أشار أيضا إلى الأكلات الشعبية القديمة ، منها "الإقط" الذى يصنع من اللبن المجفف وهو من المأكولات الغالية الثمن في المملكة، والمطازيز عبارة عن عجينة مخبوزة ويطبخ فيها اللحم والخضروات إلى أن تنضج، ويفضل أن تقدم في فصل الشتاء لتمد الجسم بالطاقة.

"الجريش" عبارة عن القمح المجروش الذي يحتوي على كثير من المكونات الغذائية المفيدة للجسم، ويطبخ مع اللحم أو الدجاج باللبن أو الماء، ويرش على وجه الأكلة البصل المقلي.



الجريش

"القرص" يعد من العجين ثم يوضع بعد خبزه في إناء مستدير على هيئة القرص ويضرب من الحواف جيدا باليد حتى يأخذ شكله تماما، ثم يوضع على النار حتى يطيب ويقدم مع السمن أو العسل.

"الكليجا" تتكون من الحنطة المحشية بدبس التمر المضاف إليه الهيل والزعفران، ويمكن استبدال الدبس بالتوفي، ويعجن ويقطع بأشكال مختلفة.

والكبسة من أشهر الأطباق التي تقدم في المملكة، وتتكون من الأرز ولحم الدجاج أو لحم البقر أو الغنم وقديما كانت تطهى بلحم الخروف، وحديثا تطهى بالدجاج أو السمك أو الجمبري.





القرص

أشار أيضا إلى الأدوات التي كان يستخدمها السقا و"الزير"لحفظ الماء باردا ، و"السقا" المستخدمة في خض اللبن واستخراج الزبد، و"الرحا" المستخدم في صحن الحبوب والغلال .

أما بالنسبة للطيور الشهيرة فأبرزها الصقر و" الحبارى".

صندوق العروس

ضمن أبرز ملامح حياة البدو قديما صندوق العروس أو "الفاتية" وهو صندوق خشبى ملون ويحمل نقوشا إسلامية ومسامير معدنية أو فضية وأحيانا يغلف الصندوق بالصدف أو العاج وتضع بداخله العروس مستلزمات العُرس واحتياجاتها في منزل الزوجية من ثياب وأدوات تجميل منها المكحلة ومجوهرات العروس أيضا، تعد محافظة وادي الدواسر من أشهر المحافظات السعودية التي مازالت النساء فيها تحيي استخدام هذا الصندوق حتى الآن .



صندوق العروسة



























