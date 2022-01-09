شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان منظومة المعالجة وفرز المخلفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إلى محافظة جنوب سيناء، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ، وعقدت لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وقاما بجولة تفقدية لمنظومة المعالجة والتخلص الحالية بمصنع فرز المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة، وذلك قبيل استضافة شرم الشيخ لمؤتمر الشباب واستعداداتها لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية.

تأتى الزيارة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة متكاملة للمخلفات، وفى ضوء جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل على تفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومة جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه جارى العمل على وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، كما سيتم العمل على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم إنشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الزيارة، أنه تم التأكيد على ضرورة إدراج كافة العاملين بمنظومة الادارة المتكاملة الحالية وخصوصا معالجة المخلفات ضمن المنظومة الجديدة والتى سيتم تنفيذها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى اهتمام الوزارة بدعم ورفع منظومة جمع المخلفات وكنس الشوارع وغسيل الأرصفة والميادين بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتخلص الامن لضمان ظهور مدينة شرم الشيخ بالمستوى اللائق بها، نظراً للدور الريادى الذى تقوم به.











