تحذير وتوجيه.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الإثنين 10 يناير:

- تتعرض مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم.

- تتعرض جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم/ يوم.

الثلاثاء 11 يناير:

- تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم/ يوم.

تنويه:

وجه المركز، بضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي قد تؤدي إلى سيول.