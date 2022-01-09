وزيرة البيئة: نعمل على وضع منظومة ذكية للمخلفات تتناسب مع مكانة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منظومة المعالجة والتخلص الحالية بمصنع فرز المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمدينة وذلك قبيل إستضافة شرم الشيخ لمؤتمر الشباب واستعدادتها لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية. بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وممثلي شركة جرين بلانت.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشان رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات ومعالجتها والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة متكاملة للمخلفات، وفي ضوء جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل على تفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومه جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أنه جاري العمل على وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، كما سيتم العمل على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحي التي تم إنشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتي تتم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الزيارة أنه تم التأكيد على ضرورة إدراج كافة العاملين بمنظومة الإدارة المتكاملة الحالية وخصوصا معالجة المخلفات ضمن المنظومة الجديدة والتي سيتم تنفيذها من خلال شركة جرين بلانت.

وأشارت فؤاد إلى اهتمام وزارة البيئة بدعم ورفع منظومة جمع المخلفات وكنس الشوارع وغسيل الأرصفة والميادين بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتخلص الامن لضمان ظهور مدينة شرم الشيخ بالمستوى اللائق بها نظراً للدور الريادي الذي تقوم به.