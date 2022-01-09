أمن المنافذ: ضبط 44 قضية متنوعة.. وتنفيذ 210 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملات؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2 قضية .

وفي مجال الأمن العام، ضبط 44 قضية، وتحرير 1557 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 210 حكم قضائى متنوع، و 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.