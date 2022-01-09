شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الغطاس بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، بعيد الظهور الإلهي، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية.

وجاء ذلك بمشاركة بعض الآباء الكهنة، والراهبات، والمؤمنين، وقدم الأنبا دانيال الشكر لجميع المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد، كما قدم التهنئة للكنيسة الأرثوذكسية، التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، في هذه الأيام.

وفى سياق متصل، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، توجه لتقديم التهنئة للقس عصام عطية، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، بعيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.

وجاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا.