شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس بالسويد يصلون قداس العيد بحضور شعبى لأول مرة منذ جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بستوكهولم، وهو أول عيد يقام فيه القداس بمشاركة شعبية منذ بدء جائحة كورونا. وجرت الصلوات وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية.

وحضر أثناء القداس للتهنئة السفير المصري أحمد عادل والقنصل العام لمصر بستوكهولم لمياء رشاد ونقل السفير تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسويد وقد اثنى السفير المصري على وحدة ابناء مصر مشيرًا إلى مشهد افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح الذي بعث برسالة سلام من أرض السلام مصر ترسيخًا للجمهورية الجديدة.

ومن جهته شكر الأنبا اباكير الوفد الدبلوماسي المصري متمنيًا لمصر التقدم والرخاء وللبعثة الدبلوماسية المصرية بالسويد كل توفيق لخدمة المصريين. ونقل نيافته تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني وسائر الطوائف المسيحية والتي أعربت عن محبتها وتهنئتها.