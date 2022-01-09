شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف محاور بالبدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر فى تنفيذ أعمال رصف طريق سقارة السياحى ونسب الإنجاز به، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين، وذلك استعدادا لرصفه، إلى جانب متابعة أعمال توسعة وإزالة التعديات بشارع عباس عنانى، وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التى يشهدها عدد من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالى الجارى .

كما استعرض محافظ الجيزة أعمال إزالة التعديات والتوسعة وإنشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهة بمدينة الحوامدية، تمهيدا لرصف وتطوير الطريق، إلى جانب وضع طبقة الرصف الرابطة بشارع الجمهورية.

وتفقد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر فى تنفيذ أعمال وضع الطبقة السطحية من الأسفلت بشارع المدرسة الثانوى بالمدينة والشوارع الخلفية بمدينة الأحلام.

كما اطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بحى العمرانية والتى شملت تنفيذ الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع صبحى المحامى واستئناف اعمال الرصف بشارع الهنيدى و الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشوارع السادات و عمر ابن أبى ربيعه فى اطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعددا من متفرعات شارع الأهرام .