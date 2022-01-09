شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية فى مصر تنعى تهانى الجبالى: نموذج مصرى للقيادة النسائية الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن بالغ لوفاة شخصية وطنية أمينة، فقدنا اليوم نموذجًا مصريًّا للقيادة النسائية الحكيمة، خدمت الوطن بصدق وتفانٍ، لها دور عظيم في مواجهة تحديات استقرار الدولة المصرية".

واختتم بيان الطائفة خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيها، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.