شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مسابقة للأئمة للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية، والتفسير وعلوم القرآن للإيفاد للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور - مبارك) بكازاخستان.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، ضرورة أن تتوفر فى المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات عند تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 / 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ الإعلان عن المسابقة.

6- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر، سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

7- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

8- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

9- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

10- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

11- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

وتقدم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين)، اعـتبارًا مـن 9 / 1 /2022م ولمدة أسبوع من تاريخه على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر الموقع.