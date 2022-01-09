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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ11 جنيها.

‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‏‎- البسلة بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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