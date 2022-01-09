شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
- الليمون بـ11 جنيها.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا بـ10 جنيهات.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.