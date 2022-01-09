شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يشارك فى منتدى شباب العالم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للمرة الأولى بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يعرض المرصد 30 كتابًا هى ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

تضم التقنيات غير المسبوقة روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.