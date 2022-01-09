شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل حول تنامى الدور العالمى للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم منتدى شباب العالم اليوم الأحد، ورشة عمل حول تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين ولبنان واليونان ورواندا وألبانيا الجزائر والأردن وكينيا والهند.

وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال عن طريق الرابط الإلكتروني www.slido.com، وذلك بحضور رئيس شركة هايبر لووب الأمريكية وهي شركة رائدة في مجال الانتقالات العالمية، كما طرح الحضور عددا من الأسئلة التفاعلية عن مفهوم الشركات الناشئه من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمارات، حيث لوحظ ارتفاع نسبة رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



كما ناقشت الورشة قضية تأثير جائحة كورونا على العمل وكونها فرصة أم تحدي، وأجمع الحضور على أن فئة الشباب هي الأكثر تضرراً أثناء الجائحه خاصة المرأة، حيث تم اعتبار الجائحة فرصه للابتكار وخروج أفكار جديدة للتكيف والتعايش معها.



من جهته.. أوضح Jose Mandelli عضو منظمة العمل الدولية ILO دور المنظمة في مساعدة رواد الأعمال من مختلف البلدان عن طريق برامج متخصصة وحديثة مثل برنامج "أنطلقي" للمرأة و"تعرف على شركتك" بقطاع التعليم الفني و"طور عملك SIYB" و"إعرف شركتك "KAB وغيرها من البرامج المختلفة للنهوض بريادة الأعمال .



وبدورها.. أشارت بيرهان توفيق عضو منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى نقطة تحديد سمات رائد الأعمال، وما هي التحديات التي تواجهه عن طريق مناقشة متبادلة مع الحضور أسفرت عن أنه تم تغيير الصورة النمطية عن رواد الأعمال من كونه مقتصراً على شاباً لديه رأس مال وتعليم متقدم إلى كونه شخصًا يتوافر لديه الأفكار والابتكار والجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، كما ناقشت قضية إعطاء الدعم لرواد الأعمال من قبل الجهات الحكومية .



وتضمنت الورشة مشاركة الحضور في أنشطة تفاعلية عن طريق تقسيم الحضور لمجموعات مختلفة لمشاركة تجربتهم الشخصيه لريادة الأعمال وكيفية إدارة شركاتهم الخاصة وتم استعراض نماذج مؤثره كتجربة الهند بمبادرة صناديق القمامة الذكية وتصنيفها تلقائياً حسب نموذج حسابي وحدسي، وأيضا مبادرة تعليمية ومجتمعيه لتعليم اللغة العربية والقرآن، بالإضافة إلى نماذج مصرية مميزة مثل تجربة بيتر تامر خريج البرنامج الرئاسي ومشروعه في العمل على أبحاث تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وفي ختام الورشة، قدم حسن منسى من مؤسسة Flat labs تجربته الشخصية بمجال ريادة الأعمال متحدثًا عن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، واتفق المتحدثون على تحقيق هدف أساسي يتعلق ببناء عقلية رواد الأعمال وتشجيعهم على التفكير الريادي والإبداعي.



يشار إلى أن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.