شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة المستشارة تهاني الجبالي بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وفاة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك 5" فى السعودية

انطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك " تبوك – 5 " الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية ، ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

وفاة المستشارة تهاني الجبالي بعد إصابتها بفيروس كورونا

توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تمتد للقاهرة وانخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط نسبي للرياح الآن علي القاهرة والسواحل الغربية، حيث تنشط رياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية؛ كما تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوي التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) والمدمرتين (USS COLE) USS JANSON DUNHAM) ) الأمريكيتين.

"معلومات الوزراء" يرصد توقعات فيتش حول صادرات وأسعار الغاز المُسال عالميا

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المُسال، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.

الصحة: فحص 151 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ151 ألفًا و707 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وصول فرقة "نودولوفو" الإفريقية للمشاركة فى عروض مسرح شباب العالم

وصلت فرقة "نودولوفو يوث شوا" "Ndolovu Youth choir" الأفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم، وهي فرقة تضم مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميًا.

وزير الإسكان يستعرض حصاد المشروعات المنفذة بمدينة برج العرب الجديدة فى 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 2021، والتي شملت مشروعات بقطاعات المرافق (مياه - صرف)، ومشروعات كهرباء وخدمات ومشروعات استثمارية.

وزارة التضامن تعلن سداد مديونيات صغار الصيادين لدى هيئة التأمينات

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» وعلي الأخص محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وذلك فى إطار المبادرات الرئاسية "تتلف في حرير" و"بر أمان".

توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، بداية من اليوم، وحتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط وببحيرة البرلس.

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار على البحر الأحمر.. والقاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

طلاب النقل بالجيزة يؤدون امتحان الترم الأول وسط إجراءات احترازية.. صور

بدأت صباح اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما تابع سيد حمدان مدير إدارة العجوزة سير الامتحانات داخل اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة ونظافة اللجان بشكل خاص ونظافة المدرسة ودورات المياة بشكل عام.