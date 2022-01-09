رمز نسائي بطولي مشرف.. زعيم الأغلبية ينعي المستشارة تهاني الجبالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال رشاد، زعيم الأغلبية: رحم الله المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، صاحبة العديد من المواقف الوطنية والسياسية الشجاعة.. رحم الله أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، والرمز النسائي البطولي المشرف والملهم.. خالص تعازينا للأسرة الكريمة.

توفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.