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رمز نسائي بطولي مشرف.. زعيم الأغلبية ينعي المستشارة تهاني الجبالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس .

وقال رشاد، زعيم الأغلبية: رحم الله المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، صاحبة العديد من المواقف الوطنية والسياسية الشجاعة.. رحم الله أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، والرمز النسائي البطولي المشرف والملهم.. خالص تعازينا للأسرة الكريمة.

توفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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