الطقس الآن.. رمال مثارة ورياح جافة تضرب 5 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الآن حالة من نشاط الرياح والرمال المثارة على عدة مناطق من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن هناك رمال مثارة، نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر علي شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والسواحل الغربية والصحراء الغربية حيث تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية.

ومن المتوقع، سقوط أمطار متوسطة مساء اليوم، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة مهيأة إلى تكون السيول على مناطق من مرتفعات جنوب سيناء، لافتة إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح الآن على القاهرة والسواحل الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد خلال فترات النهار، رياح جنوبية غربية جافة، تنشط على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

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