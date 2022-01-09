الإسكان الاجتماعي.. هل يتضمن أضخم طرح للشقق وحدات لمحدودي الدخل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه لا يوجد أي طرح في الوقت الحالي لشقق محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح إعلان جديد بالإسكان الاجتماعي، وأنه لم يتحدد بعد ما إذا كان أضخم طرح للشقق يتضمن شققا اجتماعية أم لا، قائلا: الأمر سابق لأوانه.

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وأشار إلى أن الوزارة انتهت من التقديم في الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع سكن لكل المصريين 2 منذ شهرين، ولا يوجد حجز متاح الآن.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن الشهر الماضي نتائج فرز الأوراق وملفات المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين 2 والتى بدء الحجز بها في أغسطس الماضي، وشمل الطرح شقق جاهزة للتخصيص الفوري وآخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وشمل الطرح شقق الإسكان الاجتماعي في مدن ومحافظات الصعيد والوجه البحري، ولم يتم طرح بالقاهرة الكبرى، وعلى مستوى شقق الإسكان المتوسط تتواجدت أيضًا في مدن الصعيد والقاهرة بمدن أكتوبر وحدائق العاصمة وبدر.

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