براتب 7 آلاف ريال.. طريقة التقديم على وظائف المصريين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالسعودية، 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 7000 ريال ومزايا أخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

عدد المهن

تفاوض الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض، مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

وقال رجائي، إن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و5 مشرفين مبيعات (تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الإنترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

الرواتب الشهرية

- راتب المسوقين 4000 إلى 4500 ريال (شامل المحروقات)، بالإضافة إلى سيارة من الشركة.

- راتب المشرفين 5500 إلى 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلى سيارة من الشركة.

- عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية.

المؤهل والسن

- العمر من 21 إلى 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلى 40 سنة للمشرف.

- المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط.

طريقة التقديم:

يتم التقديم على الوظائف المذكورة أعلاه عن طريق إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

[email protected]

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