التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 78,5 ألف شكوى خلال ديسمبر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين في جميع المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 نحو 416 ألفا و638 رسالة، تضمنت 78 ألفا و457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7%، وجار حل باقىدي الشكاوى.

وأكد اللواء شعراوي على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال عمل تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها، لافتا إلى تلقي المبادرة أكثر من 10,5 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2021 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الرسائل اشتملت على 1810 شكاوى تم الرد على 1378 شكوى منها بنسبة 77% وجار حل 423 شكوى، موضحا أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هي الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 1009 شكاوى، ثم الإشغالات بعدد 631 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 87 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى، كما وصل للمبادرة 5 شكاوى عن الفساد إضافة إلى 24 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأوضح اللواء شعراوي أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبي فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وتلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضي 8136 رسالة عن طريق الوتس أب تضمنت 1505 شكاوى تم حل 1185 شكوى منها بنسبة 79% وجار حل 320 شكوى.

كما تلقت الصفحة الرسمية للفيسبوك 2144 رسالة من المواطنين تضمنت 274 شكوى تم حل 184 شكوى منها بنسبة 67% وجار حل 90 شكوى.

وتلقت المبادرة عبر البريد الإلكتروني 223 رسالة تضمنت 31 شكوى تم حل 18 شكوى منها بنسبة 58% وجار حل 13 شكوى، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 411 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكاواهم وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضح أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك(اضغط هنا) والبريد الإلكتروني [email protected]