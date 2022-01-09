"نزيف الأسفلت لا يتوقف".. أشلاء 28 جثة في 1440 دقيقة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

على مدار الساعات الماضية منذ صباح أمس السبت، شهدت عدد من الطرق في القاهرة والجيزة وأخرى بالمحافظات، عدة حوادث مروعة، تم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "مشاهد مأساوية"، والتي أسفرت عن مصرع 28 شخصًا، وإصابة 27 آخرين، بجانب الخسائر المادية.

الإدارة العامة للمرور ناشدت السائقين في عدة بيانات بـ تطبيق قواعد السير، للحفاظ على أرواح المواطنين، فيما أصدرت النيابة العامة بيانا بعد حادث طريق الدائري الأوسطي المروع، ناشدت فيه المختصين بالانتقال لمعاينة موقع حادث الطريق الأوسطي، وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت خلال 1440 دقيقة بالطرق المختلفة على النحو التالي- :

حادث الدائري الأوسطي: "حالة وفاة ومصاب"

أفاد مصدر أمني، أن انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الدائري الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، تسبب في انفجار "تنك" البنزين الخاص بالسيارة.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم السبت، إن فور انقلاب السيارة النقل المُحملة بمواد البناء اصطدمت بالحاجز الخرساني وانفجر "تنك" البنزين في لحظتها واشتعلت السيارة وبداخلها السائق الذي لقي مصرعه وأصيب آخر إصابة خطيرة.

كانت غرفة العمليات بمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوجود كثافات مرورية على طريق الدائري الأوسطي اتجاه 15 مايو صباح اليوم الأحد، بالانتقال تبين وجود حادث مروري، إثر انقلاب سيارة مقطورة "تريلا" محملة بمواد البناء، والتهام النيران للسيارة إثر انفجار "تنك" الوقود.

على الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، والبحث عن وجود ضحايا من عدكه، كما تم الدفع برجال المرور وأوناش الإدارة لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

حادث الصحراوي الغربي: "مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين"

شهد طريق أسيوط الغربى بمحيط محافظة الفيوم اليوم الأحد، وقوع حادث مروع بعد اصطدام سيارة أجرة قادمة من أسيوط فى اتجاه القاهرة بأخرى نقل ثقيل "تريلا" كانت تسير فى وسط الطريق ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة قادمة من محافظة أسيوط و"تريلا، ما تسبب فى وقوع ضحايا.

انتقل لموقع الحادث العميد طه عبد التواب مدير إدارة مرور الفيوم، والمقدم هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، وتبين أن السيارة الأجرة القادمة من أسيوط فى طريقها للقاهرة كانت تسير بسرعة زائدة، واختلت عجلة القيادة فى يد قائدها ما تسبب في اصطدامها بالسيارة النقل التي كانت تسير في الاتجاه ذاته.

أشرف الدكتور هانى همام مدير عام مرفق إسعاف الفيوم على إخلاء ونقل الضحايا لمستشفى الفيوم العام، من خلال 14 سيارة إسعاف، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق.

حادث طور سيناء: "مصرع 16 شخصًا و18 مصابا"

أنهت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء، أعمال رفع آثار حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء قبل كمين الوادي بنحو 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة مطافئ لغسل الطريق من آثار الدماء، وإزالة كافة مخالفات الحادث.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994) وأتوبيس نقل عام رقم (ج.ط.أ -2695 )، على بعد 10 كيلو متر من مدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.

حادث طريق السويس: "تفحم 6 جثث وإصابة طفل"

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل، في حادث تصادم 4 سيارات، بطريق جنيفة الصحراوي اليوم السبت، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى السويس العام والطفل للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات على طريق جنيفة، بتصادم عدد من السيارات بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي 6 سيارات لموقع الحادث، وتبين حدوث تصادم بين 4 سيارات نقل ونصف نقل، وسيارتين ملاكي.

وحاول قائدي السيارات إسعاف الطفل المصاب لحين وصول الإسعاف في ظل انعدام الرؤية بسبب الشبورة، بينما حالت النيران بينهم وبين ركاب السيارة الملاكي التي تفحمت بمن فيها ولم تفلح محاولة إخمادها بطفايات الحريق.

وأفادت المعاينة الأولية، أن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح به، اصطدمت بقورة في سيارة نقل، ما تسبب في اشتعال النيران بها.

وتبين من خلال مناظرة الجثث، أن المتوفين 5 سيدات وطفل جميعهم من ركاب السيارة الملاكي المتحرقة، بينما لم يصب أي من ركاب باقي السيارات.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن ثلاجة حفظ الموتى استقبلت جثامين السيدات والطفل ويصعب التعرف عليهم، ويجري فحص السيارات للاستدلال على مالكها وإبلاغه لتحديد هوية المتوفين.

وأضاف المصدر، أن الطفل المصاب لحقت به جروح سطحية بالبطن والصدر ويخضع للفحص الطبي لتحديد حالته الصحية وعلاجه.

حادث صحراوي أطفيح: 6 مصابين

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من بني سويف اتجاه الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تفحم سيارة أعلى محور روض الفرج

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في سيارة بمحور روض الفرج بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بعد بوابة محور روض الفرج.

وجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني.

سرعة الوصول أنقذت قائد السيارة من الموت متفحما وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

مسؤولو حي الوارق تنسيقا مع المرور جنبوا حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حادث البدرشين: مصرع طفل

لقي طفل مصرعه في حادث سير بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية أبو رجوان قبلي.

تبين بالفحص مصرع طفل جراء حادث سير تم إيداع جثته مستشفى البدرشين المركزي

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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